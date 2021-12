Extra parkeerplekken aan Tsjerkepaed

zo 12 december 2021 19.42 uur

EARNEWâLD - Binnen afzienbare tijd worden er acht parkeerplekken gerealiseerd aan het Tsjerkepaed in Earnewâld. Dat heeft het college van B&W van Tytsjerksteradiel besloten.

De parkeerplekken in het centrum zijn nodig om in te spelen op de parkeerdruk in dit deel van het dorp. De kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen wordt geschat op zo'n 8000 euro.