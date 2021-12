Brand in boerderij te Wirdum snel onder controle

zo 12 december 2021 11.14 uur

WIRDUM - In een boerderij aan de Tsjaerderdyk in Wirdum is zondagochtend brand uitgebroken. Mogelijk betrof het een brand op een bovenverdieping of bij de schoorsteen.

De eerste brandweerploeg werd om 10.42 uur gealarmeerd voor de brand. Later werden er nog meer brandweerauto's opgeroepen. De brandweer heeft onder andere het dak nat gespoten. De brand was snel onder controle.