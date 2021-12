Twee rijbewijzen ingevorderd binnen een kwartier

zo 12 december 2021 08.46 uur

DRACHTEN - Afgelopen donderdag wist de politie binnen een kwartier twee rijbewijzen in te vorderen. Op de Noorderhogeweg werd een automobilist gepakt die veel te hard reed. Er werd een snelheid gemeten van 111 km/u waar 50 km/u is toegestaan. De bestuurder had hierdoor een netto overschrijding van 61 km/u. Hij kon zijn rijbewijs inleveren en er is proces-verbaal opgemaakt.

Een tweede bestuurder liep tegen de lamp toen de politie bezig was met een routinecontrole op de A7 bij Terwispel. Een drugstest liet bewijzen dat de automobilist onder invloed was van THC en cocaïne. Ook hij kon zijn rijbewijs inleveren. Omdat de man vaker onder invloed van drugs heeft gereden, werd nu ook zijn auto in beslag genomen.