Brandweer blust brandje in Twijzelerheide

za 11 december 2021 20.56 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een brandje in het centrum van Twijzelerheide. Aan het Pleinpaed was weer een vreugdevuur gemaakt en het was al nagenoeg uitgebrand bij aankomst van de brandweer.

De brandweer werd ondersteund door twee politie-eenheden. De brandweer heeft het vuur gedoofd.

