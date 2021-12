Groen Licht, ook op Doopsgezinde kerk in Dokkum

za 11 december 2021 19.27 uur

DOKKUM - Mensen op de vlucht worden aan de Europese grens steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd of met geweld teruggeduwd uit grondgebied van de EU. Tienduizenden mensen overleden aan de Europese grenzen. Om hier aandacht voor te vragen en tegen te protesteren zet de Doopsgezinde/Remonstrantse gemeente in Dokkum de kerk aan de Legeweg in groen licht.

In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan hun huis als teken dat mensen in nood daar terecht kunnen voor hulp. Op vrijdag 10 december - internationale dag van de mensenrechten - zullen ook in Nederland gebouwen en huizen groen kleuren. Om te laten zien dat mensen in nood ook hier welkom zijn.

De Doopsgezinde/Remonstrantse gemeente doet mee aan de actie, omdat deze kerk vindt dat de waardigheid van de vluchtelingen aan de Europese grenzen al lange tijd wordt aangetast en dat we onze ogen hier niet voor mogen sluiten. Het lijkt of de mensenrechten niet voor hen gelden. Terwijl zij net als wij een gewoon leven willen kunnen leven, maar dat niet kunnen door oorlog of om andere redenen bedreigd worden in hun eigen land.

Groen Licht is een initiatief van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN). MiGreat is één van de deelnemende organisaties. Roos Ykema (directeur MiGreat): "De behandeling van mensen aan de Europese grenzen is misdadig: mensen worden door de politie beroofd en mishandeld, of sterven langzaam van de honger en kou. Deze actie is een oproep aan Nederlandse en Europese politici: bescherm mensen, niet grenzen!"

Door het hele land waren er gebouwen en huizen in groen kleuren. In Dokkum was dat op het kerkgebouw van de Doopsgezinde/Remonstrantse gemeente aan de Legeweg weg 14.