Auto vliegt uit de bocht, vrouw bekneld in voertuig

za 11 december 2021 19.03 uur

DONKERBROEK - Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Herenweg in Donkerbroek. Ze raakte bekneld in het voertuig dat kort daarvoor uit de bocht was gevlogen. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.

Om 18.19 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor het ongeval waarbij in totaal drie inzitten gewond geraakt. Zowel de politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse.

De brandweer heeft de vrouw uit haar benarde positie bevrijd. Ze is daarna per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

In de auto zaten ook nog twee mannen. Voor hen kwamen later nog twee ambulances ter plaatse. Zij zijn ook meegenomen naar het ziekenhuis. Vanwege de afhandeling van het ongeval is de weg enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.

FOTONIEUWS