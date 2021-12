Oudegaaster drie weken in cel voor mishandeling agenten

za 11 december 2021 10.27 uur

OUDEGA - Een 20-jarige man uit Oudega moet drie weken de cel omdat hij ruim twee weken geleden twee agenten heeft geschopt en geslagen. De man moest woensdag voorkomen bij een snelrechtzitting bij de politierechter in Assen. Op dat moment zat hij al vast.

De politierechter veroordeelde de man tot 21 dagen gevangenisstraf en 21 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Gebalde vuist

De man had met gebalde vuist een agent meerdere keren geslagen. Een andere agent raakte ook gewond omdat hij begonnen te schoppen toen de agenten hem wilde aanhouden.

Vanuit het niets

De mishandeling vond omstreeks 5.00 uur plaats op een maandagochtend 23 november van dit jaar. De agenten wilde helpen hun hulp aanbieden maar vanuit het niets werd één van de politiemensen twee keer in het gezicht geslagen.

Met pepperspray en hulp van andere agenten wisten de dienders de verdachte uiteindelijk onder controle gekregen. Dat de impact van mishandeling groot is, laat de politie weten op social media: "Het gaat met de desbetreffende collega's naar omstandigheden gelukkig goed, maar dit incident blijft de collega's natuurlijk altijd bij."

De rechtszaak was afgelopen woensdag op de rechtbank in Assen. Naast de mishandeling en verzet tegen aanhouding had de jongeman ook geweigerd om mee te werken aan een bloedonderzoek op het politiebureau.