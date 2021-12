Automobiliste belandt in de sloot in Oudwoude

vr 10 december 2021 20.31 uur

OUDWOUDE - Een automobiliste is vrijdagavond met haar auto in de sloot geraakt langs de Foarwei in Oudwoude. De vrouw reed vanuit Oudwoude richting de Lauwersmeerweg. Door onbekende oorzaak kwam ze met haar voertuig in berm terecht en probeerde nog bij te sturen maar belandde in naastgelegen sloot.

Een medewerker van de gemeente Noardeast Fryslân, die aan het strooien was, heeft haar uit het voertuig gehaald, maar ze was niet gewond.

De politie kwam met spoed ter plaatse, terwijl de vrouw op dat moment van de schrik stond te bekomen.

