Zondag: wereldlichtjesdag in de middag

vr 10 december 2021 18.10 uur

BURGUM - Elke tweede zondag in december wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens deze lichtjesavond steken mensen 's avonds kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doordat de lichtjes overal omstreeks 19.00 uur worden ontbrand, ontstaat er een symbolische golf van licht over de hele wereld.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de Lichtjesavond op diverse plekken verplaatst naar de middag. De bijeenkomsten zijn bestemd voor vaders, moeders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, kennissen, collega's en buren.

Voor zover bekend wordt in elk geval in de volgende dorpen een bijeenkomst gehouden:

BURGUM

Om 15.00 uur begint zondag de bijeenkomst in Kruiskerk aan de Nieuwstad 5 in Burgum. Bezoekers kunnen een foto of symbool van het kind meenemen om te plaatsen in de gedachtenishoek. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoelang het geleden is.

DRACHTEN

De herdenking in Drachten vindt plaats bij Place2B aan de Jelle Plantingastraat 1. Deze bijeenkomst is van 14.30 uur tot 15.15 uur. Ook deze herdenking is met in achtneming van de coronamaatregelen. Er is plek voor maximaal 40 mensen en aanmelden is verplicht via info@wereldlichtjesdagdrachten.nl

HARKEMA

In Harkema wordt geen bijeenkomst gehouden. De uitvaartvereniging laat weten: "Wel komt er ook dit jaar weer een wens-kerstboom op de begraafplaats te staan. Het staat een ieder vrij om er iets ter nagedachtenis aan een dierbare in te hangen. De lichtjes in de boom zullen vanaf zondag 12 december 19:00 uur branden. Dit symbolisch i.v.m. wereldlichtjesdag. Daarna dagelijks vanaf schemering tot ongeveer 22:00 uur ’s avonds tot 6 januari."

Meer locaties zijn er bij de redactie niet bekend. Organisatoren kunnen het evt. laten weten of een reactie plaatsen.