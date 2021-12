Brand in vakantiehuisje in Morra

vr 10 december 2021 16.37 uur

MORRA - In een vakantiehuisje aan de Achterwei in Morra brak vrijdagmiddag brand uit. Op dat moment was er niemand thuis.

De brandweer werd om 16.07 uur gealarmeerd en de brandweerploegen van Dokkum, Anjum en Leeuwarden kwamen ter plaatse. De bovenverdieping stond vol rook bij aankomst.

Omstreeks 16.30 uur was de brand grotendeels geblust. De brand ging in het begin gepaard met een flinke rookontwikkeling. Omdat het pand ernaast vrij dicht op de vakantiewoning stond, zijn er uit voorzorg nog een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse gekomen.

