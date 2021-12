Maarten zwemt Elfstedentocht in Dokkum: livestream

vr 10 december 2021 13.40 uur

DOKKUM - Maarten van der Weijden is vrijdag een nieuw avontuur gestart. Om 7.00 uur begon hij met het zwemmen van een virtuele Elfstedentocht in Dokkum. Hij doet dat in zijn eigen stromingszwembad.

Op de eerste dag zal de ultrazwemmer Sneek, IJlst en Sloten passeren. Als alles goed gaat, zal hij maandag virtueel de finish in Leeuwarden passeren.

Met de zwemactie wil de olympisch zwemkampioen geld ophalen voor onderzoek naar de preventie van kanker bij mensen met een verstandelijke beperking.

Vanwege de coronamaatregelen kan het publiek deze keer helaas niet erbij zijn. Het bad staat op een terrein bij Hotel De Abdij in Dokkum. Van der Weijden wordt tijdens zijn tocht wel ondersteund door tientallen meezwemmers.

Kijk live naar de virtuele Zwemelfstedentocht

FOTONIEUWS