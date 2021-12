Kroon Vleeswaren in De Westereen Hofleverancier

vr 10 december 2021 13.36 uur

DE WESTEREEN - Kroon Vleeswarenfabriek B.V. in De Westereen ontving vrijdag het predicaat Hofleverancier. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte het predicaat op het bedrijf uit aan de directie in het bijzijn van burgemeester K. Agricola van Dantumadiel.

Het bedrijf, in de volksmond bekend als Kroon Worst, vierde in 2020 het 150 jarig bestaan. Het bedrijf werd in 1870 in de stad Groningen opgericht en heeft sinds 1964 De Westereen als thuisbasis. Vijf generaties Kroon stonden aan het roer tot het in 2006 werd overgenomen door Gepo Vleeswarenfabriek B.V. in Nieuw Vennep.

Kroon is een begrip in Fryslân en heel Nederland. Het bedrijf heeft een voorname positie in de lokale mienskip opgebouwd en geniet ondermeer bekendheid als belangrijke (sport)sponsor in De Westereen.

Zijne Majesteit de Koning kent de titel Hofleverancier toe aan kleine en middelgrote ondernemingen die van belang zijn voor de regio, een vooraanstaande plaats innemen in branche, een goede naam hebben en financieel gezond zijn.

FOTONIEUWS