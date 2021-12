Man bedreigt Dokkumer jongeren met jachtgeweren: 100 uur werkstraf

vr 10 december 2021 12.30 uur

LEEUWARDEN - Voor mishandeling en het bedreigen met wapens van een groep jongeren is een inwoner van Den Haag (53) vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Het door de advocaat aangevoerde beroep op noodweer werd door de rechter verworpen.

Groepsaanranding

De zaak was behoorlijk belegen: het ging om een voorval van eind mei 2019. De Hagenaar reed \'s nachts op de Aalsumerpoort in Dokkum in zijn auto langs een groep jongeren die terugkwamen van een festival. Hij zag dat een jongen bovenop een meisje lag en dacht dat er misschien iets met het meisje gebeurde dat niet door de beugel kon. De man zou hebben gedacht dat het om een groepsaanranding ging.

Jachtgeweer uit kofferbak

Ondanks dat het meisje aangaf dat er niets aan de hand was, escaleerde de situatie. Er zouden klappen zijn gevallen, waarop de Hagenaar naar zijn auto liep en een jachtgeweer uit de kofferbak haalde. Een van de jongeren kreeg een klap op het achterhoofd met de kolf van het geweer, waarna iemand anders het wapen afpakte en in het water gooide.

Geen noodweer

Vervolgens was de verdachte nog een keer naar de auto gelopen om een tweede geweer te pakken. Het argument van de advocaat dat de man uit noodweer had gehandeld, vond bij de rechter geen gehoor. De Hagenaar was tot twee keer toe naar zijn auto gelopen. "Hij had ook achter het stuur kunnen kruipen en weg kunnen rijden", stelde rechter Tom Wolters.

Wapens en munitie kwijt

De Hagenaar is de wapens wel kwijt. Hoewel de rechter niet kwam tot een veroordeling voor verboden wapenbezit, was het delict wel gepleegd met de - antieke - geweren. Ook de munitie die in de auto lag werd, zoals het heet, 'onttrokken aan het verkeer’. Voor het dreigen met de geweren en de mishandeling werd de Hagenaar veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur.