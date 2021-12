Coronavirus in Friesland: Besmettingen stabiliseren verder

vr 10 december 2021 12.09 uur

LEEUWARDEN - In Friesland is het aantal besmettingen met het coronavirus gestabiliseerd. Dat meldt de GGD Fryslân. 5491 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 5896 een week eerder. Het aantal afgenomen tests is wel flink gedaald. 17.191 Friezen lieten zich door de GGD testen, fors minder dan de 24.018 van vorige week.

Er werden 19 nieuwe ziekenhuisopnames bij de GGD gemeld, tegen vorige week 32. De druk op de Friese zorginstellingen door corona blijft daarmee onverminderd hoog.

Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds het grootst in de groep van vier tot twaalf jaar. In de leeftijdsgroep 18-30 jaar is een daling van 19% te zien. In alle andere leeftijdsgroepen stabiliseerde het aantal besmettingen. Het flink afgenomen tal tests en de toename van het vindpercentage (van 21% naar 24,7%) laat zich waarschijnlijk verklaren doordat deze week meer Friezen een thuistest deden in plaats van een test door de GGD.

Boostervaccinatie

Deze week zijn er 16.057 extra prikken (boostervaccinatie) gezet. Deze vrijdag worden geboortejaren 1951 en 1952 opgeroepen om een afspraak voor de boostervaccinatie te maken.

Hulp huisartsen bij boosterprik

GGD Fryslân streeft ernaar dat alle Friezen van 60 jaar of ouder voor einde jaar een boosterprik kunnen krijgen. Deze opdracht van het kabinet is een forse operatie: de komende weken worden er 30.000 prikken per week gezet. Naast huisartsen bieden onderwijsinstellingen en bedrijven steeds meer hulp aan. Friese huisartsen gaan de GGD daarbij helpen. In Koudum gaat de huisarts 3000 inwoners vaccineren en Jubbega worden op deze manier 1200 mensen geprikt.

Ook onderwijsinstellingen en bedrijven bieden steeds meer hulp aan. Van de tot nu toe 128 aangemelde Friese zorginstellingen zonder medische dienst zijn er inmiddels 53 ingepland voor een boosterprik voor de bewoners. Deze worden gezet door de huisarts. Verwachting is dat voor het eind van dit jaar alle bewoners van de Friese zorginstellingen hun booster hebben kunnen ontvangen. Een aantal Friese huisartsen zet ook de prik bij niet-mobiele thuiswonenden. Mensen die wel mobiel zijn en niet over vervoer kunnen beschikken kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van hun gemeente voor vervoer naar de priklocatie.

Druk op de zorg neemt nog steeds toe

Hoewel de besmettingscijfers zich stabiliseren is deze stabilisatie nog niet te merken aan de druk op de Friese zorg. Er liggen nu 102 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 20 in een IC-bed. Dat is iets meer dan vorige week. De prognose is dat de stijging nog enige tijd aanhoudt, voordat de stabilisatie en daling die zich nu in de besmettingen laat zien ook zichtbaar wordt in de ziekenhuisopnames.

De cijfers

De afgelopen zeven dagen zijn 17.191 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 24.018 vorige week. Het vindpercentage steeg van 21 procent naar 24,7%.

Het totaal aantal besmettingen komt met de 5491 van deze week op 85.534. Vorige week waren er 5896 positieve tests. Er zijn 6 overlijdens doorgegeven. Er werden 19 ziekenhuisopnames gemeld bij GGD Fryslân, tegen vorige week 32. In de Friese ziekenhuizen liggen 102 coronapatiënten, onder wie 20 op een IC-bed. 8 personen overleden aan de gevolgen van Corona. Bij de GGD zijn 9 overlijdens gemeld, tegen 8 een week eerder.

Gemeenten

In 14 van de 18 Friese gemeenten is een stabilisatie of een lichte daling van de besmettingscijfers te zien.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 1142 (1202), Súdwest-Fryslân 689 (762), Heerenveen 401 (402), Smallingerland 561 (666), De Fryske Marren 423 (463), Noardeast-Fryslân 388 (395), Opsterland 243 (255), Dantumadiel 186 (201), Waadhoeke 308 (394), Weststellingwerf 181 (209), Achtkarspelen 257 (298), Tytsjerksteradiel 271 (270), Ooststellingwerf 249 (241), Harlingen 134 (92), Terschelling 32 (32), Vlieland 3 (3), Ameland 15 (6), en Schiermonnikoog 8 (5).