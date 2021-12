Man uit Ter Apel (23) opgepakt na woninginbraak

vr 10 december 2021 11.45 uur

DRACHTEN - Een 23-jarige man uit Ter Apel is vrijdag door de politie aangehouden op verdenking van een woninginbraak. Deze inbraak vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in een woning aan de Klim in Drachten.

De politie laat weten dat na een eerste onderzoek de verdachte kon worden aangehouden. Hij hing op dat moment nog rond in de omgeving van het huis. De politie kwam de man op het spoor dankzij een melding dat er ergens een ruit was ingeslagen.