Bestuurder VW Caddy rijdt door na aanrijding

do 09 december 2021 21.27 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een VW Caddy is donderdagavond doorgereden nadat hij een aanrijding had veroorzaakt op de Schwartzenberghlaan in Drachten. Twee voertuigen raakten hierbij beschadigd.

Het ongeval gebeurde op de kruising met de Torenstraat. De bestuurder van een VW Caddy verleende geen voorrang aan de bestuurder van een VW Up. Deze auto werd in de zijkant geraakt en schoot vervolgens door tegen een geparkeerde bezorgauto. Deze auto liep lichte schade op.

De bestuurder van de VW Caddy heeft zijn voertuig na de aanrijding gekeerd en is ervan doorgegaan. De politie heeft nog een zoekslag in de wijk gemaakt naar de verdwenen bestuurder.

Een berger heeft de beschadigde VW Up afgevoerd.

