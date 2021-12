Meisjes van 9 en 19 aangerand en verkracht: 20 maanden cel

do 09 december 2021 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (32) die zich heeft vergrepen aan het 9-jarige dochtertje van zijn beste vriend, is veroordeeld tot 20 maanden cel plus 20 maanden voorwaardelijk. Een 19-jarige vrouw is in haar slaap verkracht door de Drachtster, een tweede keer bleef het bij een poging.

Dwang niet bewezen

De man werd vrijgesproken van de verkrachting van een ander slachtoffer. Het 16-jarige meisje hield zich slapende toen de Drachtster zich aan haar vergreep. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er sprake is geweest van dwang. Het 19-jarige slachtoffer bleef na een feest bij de verdachte slapen.

Geprobeerd hand weg te duwen

De man heeft bij het 9-jarige dochtertje van zijn beste vriend ontuchtige handelingen gepleegd. Hij had het meisje naar bed gebracht. Het meisje had tevergeefs geprobeerd zijn hand weg te duwen. Hij waarschuwde dat ze niks mocht doorvertellen, “anders geef ik je een klap”. De Drachtster komt onder toezicht van de reclassering.

Woonbegeleiding

Hij moet zich laten behandelen en hij moet na de detentie meewerken aan ambulante woonbegeleiding. De oudste van de twee slachtoffers kreeg 5000 euro smartengeld toegewezen. De officier van justitie vond dat alles bewezen kon worden en had twee weken geleden drie jaar cel geëist plus een jaar voorwaardelijk. De Drachtster is niet eerder veroordeeld voor een zedendelict.