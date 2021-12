Rechtbank: vuurpijl in politiebureau Dokkum was bewuste actie

do 09 december 2021 14.45 uur

LEEUWARDEN - De 33-jarige man uit Wâlterswâld die vlak na de jaarwisseling een noodsignaalpijl bij het Dokkumer politiebureau naar binnen schoot, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, met een proeftijd van drie jaar. Volgens de rechtbank gaat het om een bewuste actie.

Beginnend brandje

De man had op de vroege nieuwjaarsochtend vanuit een rijdende auto de vuurpijl afgeschoten. De pijl v.loog via een raam bij een van de kantoren naar binnen en belandde via een glazen deur in een ander kantoor. Daar ontstond een beginnend brandje dat snel geblust kon worden.

Politie als een aanslag ervaren

De politie had het incident volgens de rechtbank als een aanslag ervaren. Op de zitting verklaarde de Wâlterswâldster dat het per ongeluk was gegaan en dat hij niet het idee had dat hij iets had geraakt. De rechtbank ging er vanuit dat de Wâlterswâldster wel degelijk wist waar de pijl terecht was gekomen.

Totaal geen oog voor gevoelens medewerkers politiebureau

De man kon worden aangehouden omdat zijn DNA zat op restmateriaal van de pijl dat op straat werd aangetroffen. Hij heeft volgens de rechtbank “totaal geen oog gehad voor de gevoelens van de medewerkers van het politiebureau”. De Wâlterswâldster moet een vergoeding van ruim 2300 euro betalen, voor de aangerichte schade en herstelkosten.