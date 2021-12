Waarschuwing voor weggebruikers in vrieskou: 'blijf opletten'

do 09 december 2021 12.00 uur

AUGSBUURT - De provincie Fryslân heeft nog geen duidelijkheid over hoe de N355 bij Augsbuurt zo spekglad had kunnen worden deze ochtend. Twee personen raakten bij glijpartijen op het Oost gewond. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de weg een paar uur lang afgesloten in verband met de gladheid.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder leeft mee met alle betrokkenen: "Het is heel naar wat de mensen vanmorgen hebben meegemaakt. De 'Forensische Opsporing Verkeer' van de politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de aanleiding van deze ongevallen. We hopen snel meer duidelijkheid te hebben."

'We doen wat we kunnen'

De provincie Fryslân laat weten dat zij nooit een garantie kan geven voor een volledig veilige weg. "Onze mensen strooien preventief én als het glad is, maar we kunnen nooit voorkomen dat het toch glad wordt. We doen wat we kunnen, maar daarom ook altijd de waarschuwing aan weggebruikers om te blijven opletten!" besluit Fokkens-Kelder.