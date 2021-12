Burgumer opgepakt na mishandeling

wo 08 december 2021 23.24 uur

BURGUM - Een Burgumer is woensdagavond door de politie aangehouden in verband met een mishandeling. De man wordt verdacht van de mishandeling van een jongeman.

Het slachtoffer had zijn auto op De Lageweg in Burgum gekeerd en opeens verscheen de man bij zijn auto. Hij gaf de bestuurder een paar klappen nadat hij het portier had geopend. Hij pakte vervolgens de autosleutels af.

De politie deed om 21.35 uur een Burgernet-actie uit om de dader te vinden. Deelnemers werden opgeroepen om uit te kijken naar de man. Het ging om een blanke man met breed postuur en hij had een hond bij zich. De politie wist de man omstreeks 22.45 uur aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek.