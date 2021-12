Burgumer appartementencomplex bereikt hoogste punt

wo 08 december 2021 18.50 uur

BURGUM - Over een paar maanden is het zover. Dan worden er 39 huurappartementen opgeleverd aan de Kûperstrjitte in Burgum. Het appartementencomplex wordt gebouwd door Dijkstra-Draisma in opdracht van WoonFriesland. Deze week werd het hoogste punt bereikt.

Het gebouw bestaat uit vier duurzame woonlagen. Alle appartementen hebben twee slaapkamers en worden gasloos gebouwd. Twee gemeenschappelijke ruimtes moeten ervoor zorgen dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Droogstapelsysteem

Voor bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Dokkum is er ook een primeur. Hun droogstapelsysteem wordt voor het eerst toegepast bij een appartementencomplex. Een aantal componenten zoals muren, wanden en het dak in de fabriek zijn gemaakt. Op de bouwplaats worden ze vervolgens in elkaar gezet.

Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners in het voorjaar van 2022 hun nieuwe huis betreden.

FOTONIEUWS

Poll: Er is nijpend tekort aan huizen in Burgum. Wat moet nu als eerste?

Sociale huurwoningen 24%

Huizen voor jongeren 56%

Luxueus landelijk wonen 8%

Appartementen in centrum 4%

Koophuizen voor gezinnen 8%

25 stemmen - poll is beëindigd