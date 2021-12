Brand in schuurtje bij cbs De Opdracht

wo 08 december 2021 15.33 uur

URETERP - In een schuurtje op het plein van basisschool De Opdracht aan de Foareker in Ureterp woedde woensdag korte tijd brand. Nadat de brand was ontdekt, is er als eerste gepoogd om de brand met een brandblusser te blussen. Dat lukte voor een gedeelte.

De brandweer van Ureterp werd om 15.08 uur opgeroepen. De brandweerlieden zijn ter plaatse gekomen en hebben het vuur gedoofd. Er is daarna met een warmtebeeldcamera een nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de brand was geblust.

De brand zou vermoedelijk zijn ontstaan in een vriezer.

