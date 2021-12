Sinaasappelprotest tegen geweld tegen vrouwen

wo 08 december 2021 14.51 uur

DRACHTEN - Alle raadsleden van de gemeente Smallingerland vonden dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat een sinaasappel op hun tafel. Al snel werd duidelijk wie er achter de actie zat.

De knaloranje vrucht gold als protest tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De vrouwelijke leden van de gemeenteraad hadden de actie op touw gezet. Ze vroegen daarmee aandacht voor de wereldwijde campagne Orange the World.

Ter gelegenheid van de campagne kleurt de buitengevel van het gemeentehuis in Drachten ook oranje. Theater De Lawei en het Drachtster Lyceum doen ook mee. Met de kleur oranje pleiten de initiatiefnemers voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland heeft bijna de helft van de vrouwen en meisjes te maken met een of andere vorm van geweld, zowel lichamelijk als verbaal. Wereldwijd ligt dat aandeel op een derde. Meer dan honderd landen doen aan de campagne mee.