Digitalisering milieu-archief Drachten 'te duur'

wo 08 december 2021 14.44 uur

DRACHTEN - Ruim een half miljoen euro voor het versneld digitaliseren van dossiers vindt de gemeenteraad van Smallingerland een fors bedrag. Het gaat om een 480 meter lang bouw-milieu- en bodemarchief, dat nu nog op papier is opgeslagen.

Het bij elkaar zoeken van alle losse onderdelen kost de nodige tijd, vertelde wethouder Bert Westerhof. VVD’er Marco Molhoek en ook andere raadsleden willen echter eerst uitzoeken of er goedkopere alternatieven zijn dan burgemeester en wethouders voorstellen.

De archiefstukken van zeshonderd bedrijven in Smallingerland moeten naar de milieudienst Fumo in Grou. Die organisatie krijgt volgend jaar het toezicht, dat tot nu toe nog bij milieuambtenaren van de gemeente lag. De overdracht moet in digitale vorm worden gedaan. "Lukt dit niet, dan worden de dossiers door de FUMO gedigitaliseerd en betaalt Smallingerland de rekening", aldus het college.

CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda herinnerde het college er aan dat de gemeenteraad eerder al heeft aangegeven dat alleen het striktst noodzakelijke deel van de gemeentelijke archieven wordt gearchiveerd. "Dit is wel heel veel geld voor een gemeente die krap bij kas zit."

ELP-raadslid Yntze de Vries was het met haar eens. Hij zei dat zijn fractie ook tegen het enorme bedrag van 539.000 euro aanhikt. Hij vroeg om een pragmatische aanpak. SB-raadslid Meine Hofman vroeg of is gekeken hoe buurgemeenten de digitalisering van het archief aanpakken. Marco Molhoek (VDD) opperde om te onderzoeken of de Fumo het wellicht goedkoper kan doen.

Wethouder Bert Westerink kreeg steun van CU-raadslid Klaas van Veelen, die opmerkte dat het "het nu lijkt dat u suggereert dat het college er niet naar gekeken heeft en dat het goedkoper kan". Wethouder Westerink hield de vragenstellers voor om voor dergelijke vragen eerst bij de ambtenaren aan te kloppen. "Of de Fumo goedkoper is, kan ik u nu niet vertellen. Wat zou het schelen als u die vragen daar stelt", verzuchtte hij. De gemeenteraad besloot het voorstel eerst aan te houden.

Tijdens de eerstvolgende vergadering in januari komt meer informatie en mag de raad alsnog besluiten.