Bankje afgebrand in Witwaterbos Kollum

di 07 december 2021 19.47 uur

KOLLUM - In het Witwaterbos in Kollum is dinsdagavond omstreeks 18.30 uur een bankje afgebrand. De brandweer werd opgeroepen om het brandje te blussen.

Bij de brandweer kwam de melding binnen dat er brand zou zijn aan de Van Bootsmalaan. Al snel kreeg de brandweer door dat de locatie niet klopte en dat de brand in het bos was aan de Johannes Bogermanstraat.

De brandweer heeft de brand geblust. Brandstichting wordt niet uitgesloten.