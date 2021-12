Bestuurder onwel op N381, auto eindigt in de sloot

di 07 december 2021 18.40 uur

DONKERBROEK - Een automobilist is dinsdagavond met zijn voertuig in de sloot beland langs de N381 bij Donkerbroek. De bestuurder was onwel geraakt en de auto raakte vervolgens van de weg en eindigde in de sloot.

De politie, brandweer en ambulance werden om 18.11 uur gealarmeerd voor het ongeval. De bestuurder is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er één rijstrook beschikbaar voor het passerende verkeer.

