Auto's frontaal in botsing op Lange West

di 07 december 2021 18.35 uur

DRACHTEN - Twee auto's kwamen dinsdagavond frontaal in botsing met elkaar op de Lange West in Drachten. Eén van de automobilisten moest uitwijken voor twee geparkeerde auto's langs de kant van de weg. De bestuurder kwam daarna in botsing met de tegemoetkomende auto.

De politie en een ambulance werden om 18.15 uur opgeroepen voor het ongeval. Uiteindelijk kwamen beide bestuurders met de schrik vrij.

De auto's raakten flink beschadigd. Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om deze af te voeren.

