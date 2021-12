Dievengilde steelt 10 scooters in 20 dagen

ma 06 december 2021 21.50 uur

DRACHTEN - Het aantal gestolen scooters in Drachten is in de afgelopen weken flink toegenomen. Dat blijkt uit meldingen die deze site heeft ontvangen. De politie bevestigt dat beeld. In de periode van 7 november tot 28 november zijn er zeker 10 scooters gestolen in de omgeving van Drachten.

Tot twee keer toe werd een scooter buitgemaakt en vervolgens in brand gestoken. Ook zouden scooters soms geparkeerd worden bij winkelcentra. Vorige week werd er nog een minderjarige uit Drachten door de politie opgepakt. De politie kwam hem op het spoor via een gestolen scooter die op zondag 28 november geparkeerd stond bij de Jumbo aan de Stationsweg. De scooter werd ontdekt nadat de eigenaresse een oproep op Facebook had gezet.

Uitgebrande scooters

Van de gestolen scooters werden in elk geval twee scooters uitgebrand teruggevonden. Donderdag 25 november werd er een scooter teruggevonden bij de garageboxen aan de Uitgang in Drachten. De eigenaar deed aangifte van diefstal. Op zondag 28 november werd een scooter in brand gezet op de camperplek aan de Jelle Plantingstraat in Drachten.

Onderzoek

De politie laat weten dat zij momenteel bezig is met onderzoek naar de diefstallen (en branden). Ook wordt onderzocht of de minderjarige jongen iets te maken heeft met de andere diefstallen. Mensen die iets verdachts hebben gezien worden door de politie opgeroepen om zich te melden.