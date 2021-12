Caparis start met de productie van deze elektrische mini-auto

ma 06 december 2021 17.29 uur

DRACHTEN - Caparis start in Drachten met de productie van de Max Mobiel. Deze kleine tweezitter combineert het gemak van een scootmobiel met het comfort van een auto. Het is voor het eerst dat een sociaal werkbedrijf is gevraagd de productie van een dergelijk vervoermiddel op zich te nemen.

De Max Mobiel, ontwikkeld voor sociale mobiliteit in de stad, is een complex voertuig. Teamleider Robert Keijzer is ervan overtuigd dat het assembleren prima bij Caparis kan gebeuren. "We zijn gewend werkzaamheden op te delen in eenvoudiger taken, zodat we met inzet van ieders talent een compleet product in elkaar kunnen zetten."

Pilot

Op dit moment wordt de productielijn opgebouwd voor een pilot van drie maanden. Na de pilot zal de productie in Drachten fors worden uitgebreid. Het assembleren van de MaxMobiel past uitstekend bij Caparis, aldus directeur Alex Bonnema. "Ten eerste is het mooi werk voor onze mensen. Het is officieel geen auto, maar zo ziet hij er wel uit. Zulke voertuigen produceren, dat deden we nog niet."

"We waarderen het maatschappelijk ondernemerschap van Max Mobiel; het bedrijf kan de voertuigen door een willekeurig bedrijf in elkaar laten zetten, maar geeft uit sociale overwegingen de voorkeur aan ons. En daar zijn we blij mee. En verder is het zo dat het bedrijf net als Caparis serieus bezig is met duurzaamheid. De Max Mobiel wordt dan ook volledig elektrisch aangedreven."

Sociaal label

​Paul van Koppen, die vanuit Froom Automotive de productie bij Caparis opzet bevestigt wat Bonnema zegt. "Wij willen graag een sociaal label aan ons product hangen. Wij geloven in: wat je geeft, krijg je ook terug. Natuurlijk letten wij daarbij op kwaliteit en kosten, maar dat zit bij Caparis wel goed. Door lokaal te produceren, besparen we op logistiek en winnen we ruimte voor het opbouwen van een duurzaam partnership met Caparis."