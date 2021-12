Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Gerkesklooster

ma 06 december 2021 14.58 uur

GERKESKLOOSTER - De GGD Fryslân opent in Gerkesklooster tijdelijk een 'pop-up' vaccinatie-locatie. Mensen die nog geen prik hebben gehad, kunnen deze daar op 10 en 17 december halen zonder afspraak.

De locatie is geopend van van 14.00 - 18.00 uur in dorpshuis Rehoboth aan de Dikholt 1. Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft over het vaccin.

Neem uw legitimatiebewijs mee

Wilt u direct op de pop-up locatie gratis geprikt worden? Neem dan uw legitimatiebewijs mee. GGD Fryslân prikt met het vaccin BioNTech/Pfizer. Er wordt na de eerste prik direct een afspraak voor een tweede prik ingepland.

Verschillende locaties

GGD Fryslân komt op verschillende plekken in Fryslân met een pop-up locatie. Meer info hierover vindt u op www.ggdfryslan.nl/popup. Op deze vaste vaccinatie-locaties is het ook mogelijk om zonder afspraak een eerste of tweede prik te halen. Dit kan tot een uur voor sluitingstijd.

Niet voor extra prik (boostervaccinatie)

Op de pop-up locaties is het niet mogelijk om een extra prik (boostervaccinatie) te krijgen. Bent u hiervoor aan de beurt? Maak dan een afspraak op één van de vaste vaccinatielocaties.