Maarten van der Weijden zwemt opnieuw Elfstedentocht

zo 05 december 2021 18.40 uur

DOKKUM - Met een onvoorstelbaar doorzettingsvermogen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker zwemt Maarten van der Weijden opnieuw een Elfstedentocht. Deze keer niet in het open water, maar in een stromingszwembad, vier hele dagen achter elkaar.

Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet welkom en daarom zwemt Maarten van der Weijden in een bad op een afgesloten terrein. Hotel de ABDIJ aan de Markt in Dokkum faciliteert zijn missie. Het stromingszwembad waarin Maarten zwemt komt te staan op de binnenplaats van het hotel.

Vier dagen lang

Maarten van der Weijden zwemt van vrijdag 10 tot en met maandag 13 december alle elf steden bijeen in een stromingszwembad. Met zijn Elfstedentocht wil hij aandacht vragen en geld inzamelen voor het zo belangrijke doel waar hij vaker voor zwom: onderzoek naar kanker. Meer specifiek gaat de aandacht uit aan onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zijn tocht is live te volgen via www.mvdwfoundation.nl.

Geen toegang, wel een oproep

Helaas is het voor publiek niet mogelijk de zwemtocht te aanschouwen. Maarten zal het publiek dat hem tijdens zijn tocht in 2018 en 2019 zo steunde, enorm missen. Dokkum roept dan ook heel Friesland en met name alle 11 steden op hem digitaal een steunbetuiging te doen middels een donatie.