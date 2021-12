Hardleerse drugsrijder voor derde keer betrapt: auto in beslag genomen

zo 05 december 2021 16.26 uur

DRACHTEN - Een 33-jarige vrouw uit Drachten is in de nacht van zaterdag op zondag voor de derde keer door de politie betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De automobiliste kreeg om 00.30 uur een stopteken op de Lauwers. Ze probeerde de controle nog te ontwijken, maar dit mocht niet baten.

Vaker betrapt

Toen de agenten haar controleerden, werd meteen duidelijk dat het om een 'bekende' ging. De vrouw reed met een geschorst rijbewijs omdat ze al vaker betrapt was op het rijden onder invloed van drugs. De vrouw testte ook nu weer positief. Hierop is ze aangehouden en werd de auto in beslag genomen. Tegen haar zal een proces-verbaal worden opgemaakt.