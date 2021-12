Eenzijdig ongeval op Wâldwei

zo 05 december 2021 06.08 uur

DRACHTEN - Op de Wâldwei (N31) tussen Drachten en Nijega heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder van het voertuig was door het natte wegdek in de slip geraakt en kwam vervolgens tegen een verkeersteller tot stilstand.

De 19-jarige bestuurder kwam er met de schrik vanaf en raakte niet gewond. Berger Tolman heeft de auto geborgen. De auto liep forse schade op en kan als total loss worden beschouwd.