Gewonde bij eenzijdig scooterongeval

za 04 december 2021 17.38 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een scooter is zaterdag licht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Deze vond omstreeks 17.20 uur plaats in het voetgangersgebied op de Noorderbuurt in Drachten.

De bestuurder zou zich zelf gaan melden bij een huisartsenpost of Dokterswacht. De politie heeft een lintje gespannen om de flink beschadigde bromfiets.