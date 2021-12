GGD: Iets minder Friese coronagevallen

vr 03 december 2021 15.15 uur

LEEUWARDEN - Deze week testten 5896 Friezen positief op COVID-19, tegen 6258 een week eerder. Het is de eerste daling na zeven weken van stijgingen. Zo laat de GGD Fryslân weten. De GGD testte in totaal 24.018 mensen, iets minder dan de 24.914 van vorige week.

Het aantal nieuwe besmettingen stijgt het meest in de groep van vier tot twaalf jaar. Deze vormt nu weer de grootste groep die positief is getest. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de basisscholen in deze gedeeltelijke lockdown open blijven. In de leeftijdsgroepen daarboven nam het tal besmettingen licht af of stabiliseerde het. Het vindpercentage – het percentage positieve tests - nam deze week af van 22,5% naar 21%.

Reizigers uit Zuidelijk Afrika getest

Met het oog op de Omicronvariant testte de GGD 20 Friezen die aangaven in Zuidelijk Afrika te zijn geweest. Daarvan bleek één persoon positief. Het is nog niet bekend of het aangetroffen virus bij deze persoon de Omicronvariant is; dat wordt nog onderzocht.

Zelftest bij milde klachten

Als men milde klachten heeft mag men zich nu ook testen met een zelftest, mits men niet tot een kwetsbare groep behoort of in contact komt met mensen uit de kwetsbare groepen. Bij een positieve zelftest adviseren we mensen om zich alsnog zo snel mogelijk door de GGD te laten testen en tot die tijd binnen te blijven. Het gebruik van zelftesten geldt ook voor kinderen van alle leeftijden met klachten. Als kinderen met verkoudheidsklachten een negatieve zelftest hebben kunnen ze weer naar de opvang of naar school.

Boostervaccinatie

Iedereen geboren in of voor 1941 ontvangt deze dagen een brief waarmee je een afspraak kunt maken voor de boostervaccinatie. Dat kan online of telefonisch. De boostervaccinatie is een extra prik om de in de tijd licht afnemende werking van het vaccin een oppepper te geven. De afgelopen week zijn 3748 boosterprikken gezet. Het totaal na twee weken staat nu op 4983.

Booster voor 10.000 zorgmedewerkers

GGD Fryslân begint zondag samen met zorginstellingen aan een speciale boostercampagne voor het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit is afgesproken in de koepel van zorginstellingen (RONAZ). Drie zondagen achtereen kunnen telkens zo'n 3500 zorgmedewerkers hun boostervaccinatie halen op priklocaties van de GGD. De zorgmedewerkers worden uitgenodigd door hun werkgevers; vrij inlopen is niet mogelijk.

Hulp huisartsen bij boosterprik

De regering wil voor 1 januari alle zestigplussers een boostervaccinatie kunnen geven. Daarom zoekt GGD Fryslân naar samenwerking. Friese huisartsen gaan helpen om de bewoners van Friese zorginstellingen zonder eigen medische dienst te prikken. GGD Fryslân zorgt daarbij voor de vaccins en de registratie. Vanmorgen zette dokter Brent Bearda Bakker de eerste vaccinaties bij bewoners van Leppehiem in zijn woonplaats Akkrum.

Testen

GGD Fryslân blijft de testcapaciteit ondertussen opschalen, volgend aan de vraag. Naar verwachting blijft de vraag naar testen groot. Testen kan alleen op afspraak. Door de drukte kan de testuitslag wat langer op zich laten wachten. Het blijft dan altijd van het grootste belang om bij klachten thuis te blijven.

Druk op de zorg blijft hoog

Ondanks de afvlakking van de besmettingen rekenen de ziekenhuizen nog steeds op een verhoogde instroom van coronapatiënten. In de Friese ziekenhuizen liggen 95 coronapatiënten, op de IC's zijn nu 20 personen opgenomen. Planbare zorg is uitgesteld. Ook de Friese verpleeg- en verzorgingsinstellingen voelen de druk in toenemende mate.

Prikken zonder afspraak

De belangstelling voor prikken zonder afspraak steeg deze week. 1383 Friezen haalden op deze manier een vaccinatie. Voor de eerste of tweede prik is prikken zonder afspraak mogelijk tot een uur voor sluitingstijd. Dit geldt voor alle priklocaties, behalve in Dokkum. Daar is altijd eerst een afspraak nodig. Ook voor de extra prik (boostervaccinatie) is altijd een afspraak nodig. De openingstijden staan op Vaccinatielocaties (ggdfryslan.nl).

Daarnaast prikt GGD Fryslân op tijdelijke locaties in buurt- en dorpshuizen. In drie weken tijd zijn op die pop-up locaties 1562 prikken gezet. Het vaccineren op tijdelijke locaties gebeurt komende week hier: Vaccinatielocaties (ggdfryslan.nl).

De cijfers

De afgelopen zeven dagen zijn 24.018 coronatesten afgenomen bij inwoners van Friesland, tegen 24.923 vorige week. Het vindpercentage daalde van 22,5 naar 21 procent. In totaal zijn nu bij Friezen 676.409 tests afgenomen door de GGD.

Het totaal aantal besmettingen komt met de 5896 van deze week op 80.073. Vorige week waren er 6258 positieve tests. Er zijn net als vorige week acht overlijdens doorgegeven. Er werden 32 ziekenhuisopnames gemeld bij GGD Fryslân, tegen vorige week 26. In de Friese ziekenhuizen liggen 95 coronapatiënten, onder wie 20 op een IC-bed. 8 personen overleden aan de gevolgen van Corona.

Gemeenten

In 10 van de 18 Friese gemeenten is een (lichte) daling van de besmettingscijfers te zien.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 1202 (1096), Súdwest-Fryslân 762 (797), Heerenveen 402 (588), Smallingerland 666 (613), De Fryske Marren 463 (556), Noardeast-Fryslân 395 (492), Opsterland 255 (306), Dantumadiel 201 (222), Waadhoeke 394 (377), Weststellingwerf 209 (280), Achtkarspelen 298 (271), Tytsjerksteradiel 270 (299), Ooststellingwerf 241 (195), Harlingen 92 (116), Terschelling 32 (31), Vlieland 3 (7), Ameland 6 (7), en Schiermonnikoog 5 (2).