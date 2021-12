Vrachtwagen in brand op invoegstrook; Centrale As dicht

vr 03 december 2021 14.26 uur

HURDEGARYP - Op de invoegstrook naar de Centrale As vanaf de ovonde bij Hurdegaryp is vrijdagmiddag een vrachtwagen in brand gevlogen. De vrachtauto reed richting Drachten toen het mis ging.

Volgens de chauffeur begon de vrachtwagen wat te rammelen. Hij heeft vervolgens het voertuig snel langs de kant gezet. Nog net op tijd kon hij de vrachtwagen verlaten. Hij kwam met de schrik vrij.

De brandweer werd om 14.13 uur opgeroepen en is ter plaatse gekomen om het voertuig te blussen.

Tijdelijke afsluiting

Vanwege de enorme rookontwikkeling besloot de politie om de Centrale As enige tijd volledig af te sluiten ter hoogte van de ovonde. Het verkeer vanuit Dokkum werd de ovonde opgeleid. Het verkeer vanaf Burgum werd ook via de ovonde omgeleid zodat niemand door de rookwolken reed. Bestuurders die richting Dokkum reden, konden alweer snel gebruikmaken van de as. De weg was in zuidelijke richting tot zeker 15.20 uur afgesloten.

