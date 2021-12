Fietsster (81) gewond na botsing met auto

vr 03 december 2021 11.42 uur

BURGUM - Op het kruispunt van de Raadhuisweg met de Lageweg in Burgum is vrijdagochtend een 81-jarige fietsster gewond geraakt. Ze kwam in botsing met een auto. De vrouw is met spoed met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Ook de traumahelikopter was onderweg, maar die hulp bleek niet meer nodig. Het verkeer ondervond enige hinder van de afhandeling van het ongeval.

