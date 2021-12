16-jarige jongen springt in de sloot om te ontkomen aan de politie

do 02 december 2021 19.45 uur

LEEUWARDEN - Een 16-jarige jongen uit de gemeente Smallingerland is woensdagmiddag aangehouden nadat hij iemand had bestolen op de Essenstraat in Leeuwarden. Een oplettende buurtbewoner zag dit gebeuren en zette de achtervolging in. Ondertussen werd de politie ingeschakeld.

De jongeman had door dat hij achtervolgd werd. Hij besloot om in een sloot te springen om zo te kunnen ontkomen aan de politie. Omdat hij het toch wel koud kreeg in het water, keerde hij terug naar de kant. Hier kon hij worden aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.