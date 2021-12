Mussen en vleermuizen verhinderen sloop Drogeham

wo 01 december 2021 20.08 uur

DROGEHAM - Ondanks een verleende ontheffing kunnen de zesentwintig leegstaande huizen aan de Boskloane en Slotstrjitte in Drogeham nog niet gesloopt worden. Dat heeft de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) bekendgemaakt. Mussen en vleermuizen verhinderen de sloop.

In plaats de sloopkogel zijn werk te laten doen, wil SWA zich eerst focussen op de voorwaarden in de ontheffing. "Het is nog maar de vraag op welk moment aan die voorwaarden kan worden voldaan. De aangetroffen vleermuizen en mussen worden nu eenmaal zwaar beschermd."

Ondertussen gaat SWA ook door met de voorbereidingen voor de gemeentelijke procedure zoals sloopvergunningen, al dan niet bestemmingsplanwijzigingen en overleg met de stedenbouwkundige. Directeur bestuurder Emmy Elgersma van SWA drukt de Drogehamsters op de borst: "We delen het verlangen van de omwonenden en andere inwoners om zo snel mogelijk te slopen en te bouwen. Helaas is de praktijk weerbarstiger dan wij graag zouden zien."