Uitrol van 700 openbare laadpalen van start

wo 01 december 2021 15.13 uur

LEEUWARDEN - Vanaf vandaag kunnen inwoners van Friesland openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind 2023 komen er 700 publieke laadpalen bij in de provincie. Elke paal heeft twee laadpunten.

Het is een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Het bedrijf TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen en levert en plaatst de laadpalen.

Een volledig netwerk van openbare laadpalen maakt elektrisch rijden toegankelijker. Van de 18 Friese gemeenten nemen er 17 deel aan de concessie voor het plaatsen van laadpalen (Sudwest Fryslân heeft eigen concessie).

Laadpalen voor mensen zonder oprit

Het uitbreiden van het laadnetwerk gebeurt onder andere op basis van aanvragen van inwoners. De laadpalen komen op publieke locaties. Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven. De laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet alleen voor de aanvrager.

Ambitie

"Als Friese overheden hebben we hier lang naar toegewerkt. Het toenemende aantal elektrische auto’s vergt een goed laadnetwerk en dat past ook bij onze ambities voor duurzaamheid", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De eerste van de 700 nieuwe laadpalen wordt volgens haar begin 2022 geplaatst.

Lokale duurzame energie

Naast de inkoop van Nederlandse duurzame stroom uit zon en wind stimuleert TotalEnergies het opwekken van lokale duurzame energie. Het inkopen van duurzame stroom was een aanbestedingseis. Het opwekken van lokale duurzame energie was een grote wens. Door stroom in te kopen bij verschillende lokale producenten in Friesland op het moment van laden brengt TotalEnergies het opwekken en het verbruiken van stroom dichter bij elkaar. Dit is niet alleen groener, maar ook kostenbesparend en het voorkomt drukte op het net.

Een laadpaal aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl. Daar staan ook de voorwaarden beschreven.