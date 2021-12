Deze kersttuin legde maandagavond militaire vliegoefening 'plat'

di 30 november 2021 18.20 uur

DRACHTEN - Een militaire vliegoefening boven Friesland is maandag enige tijd afgeblazen omdat de piloot van een Hercules vliegtuig werd beschenen door een laserlicht. Dat gebeurde boven Drachten.

Fotograaf Ruben Oosterman hoorde het verhaal op de scanner en besloot op onderzoek uit te gaan via de beschikbare coördinaten. Hij ontdekte na twee uur zoeken dat er in een tuin van een Drachtster een draaiende lamp van de tuin kerstverlichting de lucht in scheen. De bewoner was zich van geen kwaad bewust.

Laagvliegen

Het voorval kon zich mede voordoen omdat het een laagvliegoefening betrof waarbij de piloot gebruikmaakt van nachtzichtapparatuur. Het laserlicht komt dan nog veel sterker over. Een deel van de missie werd maandag onderbroken omdat de piloot werd gehinderd.

Lampje

Het kerstlampje in de tuin is inmiddels een klein beetje aangepast zodat het niet meer boven de daken schijnt. De bewoner had de kerstverlichting al een paar jaar in gebruik.