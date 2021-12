Karpers en zeelt in nieuwe visparel in FeanwÃ¢lden

Karpers en zeelt in nieuwe visparel in Feanwâlden

ma 29 november 2021 18.49 uur

FEANWâLDEN - Sportvissers kunnen vanaf nu ook bij het park in Feanwâlden hun hengel uitgooien. Zaterdag zetten de vrijwilligers van Sportvisserij Fryslân twintig karpers en twintig zeelt uit in de nieuwe vijver. Er komt ook nog witvis bij.

Sportvisserij Fryslân is samen met lokale hengelsportverenigingen bezig om in Friesland op verschillende locaties \'Visparels’ aan te leggen. Dit is een plek dichtbij een woonwijk waar kinderen veilig kunnen leren vissen. En waar ouderen of minder validen ook een veilige visstek kunnen vinden.

De aanleg van de visparel is onderdeel van het project Kansen in Kernen + transferium Feanwâlden. Het park verbindt het nieuwe stationsgebied (transferium) met het dorp.

