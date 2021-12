Kleurrijke damessneakers combineren

ma 29 november 2021 11.22 uur

DOKKUM - De meeste vrouwen lopen graag op sneakers. Niet gek, want deze schoenen brengen een aantal voordelen met zich mee. Grootste voordeel is dat ze bijzonder comfortabel zijn. Hierdoor kun je er vaak probleemloos de hele dag op lopen. Daarbij komt dat de meeste sneakers tegenwoordig allerlei vrolijke kleuren hebben. Hierdoor hebben ze een kleurrijke uitstraling. Dit ziet er weliswaar leuk uit, maar het is niet altijd makkelijk om kleurrijke damessneakers te combineren. Daarom helpen wij je hier een handje bij.

Kies voor schoenen die matchen met jouw outfit

Dit lijkt misschien een open deur, maar toch zien we vaak dat dames hierbij de fout ingaan. Zo wordt er vaak alleen maar naar de uitstraling van de schoen gekeken. Als jij dit ook doet, koop je mogelijk een paar sneakers die niet matchen met de kleding die je draagt. Ga daarom eerst bij jezelf na wat jouw kledingstijl is. Draag je bijvoorbeeld veel spijkerbroeken? Dan zijn blauwe sneakers van ZOO Footwear misschien iets voor jou. Deze sneakers matchen vaak probleemloos met een spijkerbroek.

Koop sneakers met meerdere kleuren

Als je voornamelijk blauwe spijkerbroeken draagt, hebben blauwe sneakers misschien niet jouw voorkeur. Gelukkig zijn er vandaag de dag ook sneakers te koop met meerdere kleuren. De dames sneakers van ZOO Footwear zijn hier een goed voorbeeld van. Deze sneakers zijn namelijk niet alleen verkrijgbaar in effen kleuren. Draag je sneakers met meerdere kleuren onder jouw outfit? Dan ontstaat er een vrolijk geheel. Bovendien kun je deze kleurrijke sneakers van ZOO Footwear met verschillende outfits combineren, waardoor er eigenlijk nooit sprake kan zijn van een miskoop.

Kijk verder dan de uitstraling

De meeste dames kijken enkel naar de uitstraling als zij nieuwe sneakers kopen. Begrijpelijk, maar wij raden jou aan verder te kijken. De sneakers moeten namelijk ook lekker zitten. Pas ze daarom altijd aan en loop er een stukje op voordat je ze koopt. Let bovendien op het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Sneakers van stof zijn doorgaans niet waterdicht. Bovendien krijg je er snel koude voeten in. Wil je dit voorkomen? Koop dan sneakers of outdoor laarzen van ZOO Footwear. Koude en natte voeten zijn definitief verleden tijd als je voor deze opties gaat.