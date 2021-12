Leegstaande huizen in Drogeham worden gesloopt

ma 29 november 2021 10.30 uur

DROGEHAM - Zesentwintig leegstaande huizen aan de Boskloane en Slotstrjitte in Drogeham mogen eindelijk gesloopt worden. Ze stonden al langere tijd leeg en het wachten was op de vergunning. Na berichtgeving op deze site is er nu vanuit de provincie Fryslân een ontheffing gekomen.

Gedeputeerde Staten hebben op 26 november een ontheffing verleend voor sloop en nieuwbouw van 20 woningen aan de Boskloane en zes woningen aan de Slotstrjitte te Drogeham. De ontheffing is geldig t/m 1 december 2027.