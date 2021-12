Automobilist belandt in vangrail op de Wâldwei

za 27 november 2021 20.50 uur

DRACHTEN - Een bestuurder is zaterdagavond met zijn auto in de vangrail beland op de Wâldwei bij Drachten. Dit gebeurde rond 20.15 uur. Bij het ongeval ontstond materiële schade, maar er vielen geen gewonden.

De linkerrijstrook werd in de richting van Drachten naar Leeuwarden afgesloten. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig opgehaald. De vangrail zal op een later tijdstip hersteld worden.