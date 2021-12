Sinterklaasintocht Anjum

za 27 november 2021 17.40 uur

ANJUM - Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas met paard en wagen aan in Anjum. Alleen klopte er iets niet want hoofdpiet Fernando was er niet en hij was nergens te vinden.

Toen Sinterklaas bij zijn rondrit door het dorp over de Feart reed, zagen ze een mandje van een luchtballon in het weiland staan. Toen ze dichterbij kwamen hoorden ze iemand roepen.

De kinderen liepen naar de mand en vonden daar Fernando die met zijn benen in de lucht in de mand lag. De hoofdpiet had op TV Jochem Myjer gezien in een luchtballon en hij wilde dit ook eens proberen. Tijdens het landen maakte hij een slechte landing en kwam op de kop in de mand terecht. Gelukkig kon hij met de hulp van de kinderen weer uit de mand komen en zich herenigen met Sinterklaas en de rest van de pieten.

Daarna vervolgde Sinterklaas zijn tocht door het dorp waarna hij in het MFA de Dobbe de kinderen ontving middels een drive thru.

