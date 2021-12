Raad raakt verdeeld over nieuwbouw in Burgum

vr 26 november 2021 15.10 uur

BURGUM - Er mogen 68 nieuwe huizen worden gebouwd in Burgum maar waar komen ze? Dat blijft de grote vraag. Terwijl afgelopen zomer een grote meerderheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel enthousiast was over de locatie Heechhiem en Kloosterlaan Noord is het beeld nu lichtelijk veranderd.

Omdat destijds niet alle omwonenden waren ingelicht, werd eerder al op verzoek van de VVD alles teruggetrokken. Nu álle omwonenden zich konden laten horen, is de gemeenteraad meer verdeeld geraakt over waar te gaan bouwen. De meeste raadsleden kijken nog wel naar het Heechhiem, Kloosterlaan Noord en de Elingsloane. Wel zijn er zorgen m.b.t. bijv. de toekomst van de Sterrenwacht en de huidige manege.

De Warren

Het was niet bepaald verrassend dat De Warren ter sprake kwam. Ooit was dat de beoogde plek voor woningbouw voor Burgum. Douwe Hooijenga (CU) vond het nog steeds de enige echte A-locatie. Hij ziet bij alle andere locaties een hoop nadelen. Hooijenga noemt het C-keuzes terwijl er 'in moaie keuze wie'.

Gert van der Meijden (CDA) begon ook gelijk over De Warren. Hij denkt dat een groot aantal mensen deze plek als favoriet hebben. "We kunnen deze roep om De Warren niet negeren". Van der Meijden wilde de wethouder laten onderzoek of er voldoende draagvlak is om De Warren alsnog als bouwlocatie aan te wijzen.

Nynke Koopmans (BVNL) was het daar niet mee eens en zij beklemtoonde dat De Warren niet voor niets van de locaties is verdwenen. "Der sieten ek in protte beswieren en nadelen oan". Berber van Zandbergen (GL) liet ook weten dat er een besluit is genomen over De Warren en dat dat een democratisch besluit is waarin je je moet schikken.

Peter van der Hoef (PvdA) kon zich daarin vinden. "Ik ben niet alleen sociaal maar ook een democraat. Zolang er zich geen nieuwe situaties voordoen, houden we ons aan het besluit dat wij in de raad met elkaar genomen hebben" (tot 2 keer toe). De VVD gaf in een reactie aan een verklaring (klik hier) op Facebook te zetten waarom zij tegen De Warren stemde.

Elingsloane

Raadslid Jan Pieter van der Velde (FNP) had als eerste voorkeur de Elingsloane. PvdA koos nu ook voor deze locatie. Dit is voor deze partij de minst beroerde locatie. "Niet in het volume wat er oorspronkelijk bedacht is". Op deze manier blijft de afstand groot tot de hoogspanningsmasten. De Elingsloane was de tweede keuze voor de VVD. Daar moeten dan maximaal 50 woningen worden gebouwd.

Andere partijen zoals ChristenUnie, CDA en D'66 zien dat deze plek beter geschikt is voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met wonen en werken.

Kloosterlaan Noord

De FNP wilde het college - na hun eerste kezue - de ruimte geven om aan de slag te gaan met Kloosterlaan Noord. Er moet dan wel rekening worden gehouden met de huidige structuur en afstand tot (> 130 meter) hoogspanningskabels. De VVD wil hier maximaal 15 woningen laten bouwen. CDA ziet deze plek samen met het Heechhiem ook als minst slechte keuze. Ook BVNL en CU kijken naar deze plek. Voor de PvdA is dit de tweede optie en dan alleen woningbouw op gemeentegrond.

Heechhiem

De minst slechte keuze van de ChristenUnie en CDA is het Heechhiem. Mede ook in combinatie met Kloosterlaan Noord. Ook D'66 ziet deze plek zitten in combinatie Kloosterlaan Noord. De ChristenUnie heeft wel de twijfels m.b.t. de toekomst van de sterrenwacht en manege.

'Belangenverstrengeling'

Raadslid Sjaak Hoekstra (VVD) riep wethouder Gelbrig Hoekstra (CDA) tijdens de vergadering op om haar portefeuilles woningbouw en ruimtelijke ordening tijdelijk over te dragen aan de wethouder financiën. Hij deed dit nadat hij ontdekte dat een bestuurslid van het CDA Tytsjerksteradiel ook werkzaam is bij projectontwikkelaar Zwanenburg die een plan heeft voor de Elingsloane.

De VVD wil ieder 'schijn van belangenverstrengeling voorkomen'. "Het is geen verdachtmaking vooraf maar we willen iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Wij vinden het ongepast dat twee actieve CDA'ers uit dezelfde vereniging met elkaar dealen over de inhoud van dit plan." aldus raaslid Sjaak Hoekstra.

Raadslid Van der Meijden (CDA) wierp de insinuatie van de VVD ver van hem. "Dat hij - omdat hij CDA'er is - geen planologische activiteiten voor zijn werk mag doen..... We gooien het ver van ons...."

Insinuatie of opmerking

Na een korte pauze reageerde burgemeester Gebben ook op de opmerking van Sjaak Hoekstra. Hij noemde het aanvankelijk een insinuatie. Na kritiek van raadslid Hoekstra nam hij dit woord later terug. Of wethouder Hoekstra haar portefeuille vanwege de belangenverstrengeling tijdelijk overdraagt, zal later duidelijk worden. Het college besluit daar later over.

Brigitta Scheepsma (GL) was verbaasd over het feit dat juist de burgemeester in deze kwestie antwoord gaf in plaats van de wethouder. Gebben zei daarop: "Ik doe dit als raadsvoorzitter en ik constateer wat er gewisseld wordt. Ik constateer dat er sprake is van collegiaal bestuur. U mag ervan uit gaan als volksvertegenwoordigers dat het college een besluit neemt, dat is niet één wethouder in het bijzonder, dat is een collegiaal besluit. Dat is wat ik gezegd heb."

Bouwen in 2024?

In januari komt de gemeenteraad weer bijeen om verder te praten over de bouwplannen. Wethouder Gelbrig Hoekstra verwacht dat - als alles goed gaat - in 2022 / 2023 een bestemmingsplanprocedure in gang gezet kan worden als er niet te veel bezwaren zijn. De schop gaat dan hopelijk voor 2024 de grond in. Waar dat precies zal zijn, zal in januari duidelijk moeten worden.