Biertap sportcafé FC Burgum open voor andere sporters

vr 26 november 2021 12.20 uur

BURGUM - Het probleem rondom het schenken van alcohol in het sportcafé van FC Burgum is opgelost. De biertap kan elke vrijdag- en zaterdagavond open, mits er 's avonds een sportactiviteit wordt georganiseerd.

Een voorwaarde wordt bovendien een goede afspraak met de lokale horeca zoals dat eerder werd gedaan met een convenant. In een nieuw convenant moet worden vastgelegd op welke zaterdagavonden sportwedstrijden van andere clubs plaatsvinden.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is donderdag akkoord gegaan met het aanpassen van de APV en de Drank- en Horecaverordening. Alleen de VVD en GrienLinks stemden tegen. GrienLinks stemde 'verdeeld'. De partij vond de wijze waarop alles is gegaan niet goed, echter zij snapt ook dat er een oplossing moest komen.

Schenken bij 'elke' wedstrijd

De biertap in het sportcafé mag dus 's weekends vloeien als er in de sporthal een sportactiviteit gaande is en tot 2 uur daarna (tot 24 uur). Aanvankelijk gold dit alleen voor de hoofdactiviteit van FC Burgum. Dat is nu met de aanpassing breder getrokken zodat nu ook andere sporters (die de sporthal gebruiken) een drankje kunnen drinken.

Geschiedenis

Het schenken van alcohol in het sportcafé heeft inmiddels een lange geschiedenis. Vooraf aan de bouw van de sporthal De Nije Westermar werd de kwestie al voorzien. Koninklijke Horeca Nederland sprak in februari 2019 al over deze problemen als FC Burgum de 'para-commerciële' uitbater van het sportcafé zou worden.

Oneerlijke concurrentie

De regels zijn er juist om de lokale horeca te beschermen tegen mogelijke oneerlijke concurrentie (bijv. sportclubs werken met vrijwilligers en zijn daardoor veel goedkoper). Er werd destijds door wethouder Hoekstra gemeld dat de sporters het onderling moesten gaan oplossen.

Onderling oplossen

De schenktijden waren in de oude situatie dus gekoppeld aan de hoofdactiviteit van de sportclub. Als er 's avonds een wedstrijd van de korfbalclub is, dan konden deze sporters geen drankje meer doen. De korfbalclub van Garyp zette onlangs dit probleen op de kaart en het CDA, FNP en CU wilden dat probleem oplossen. Dat is nu gebeurd.

In de zomer van 2022 zal er een evaluatie komen over de aanpassingen. Het is nog afwachten of deze evaluatie goed genoeg zal zijn in verband met de landelijke maatregelen voor de horeca in de huidige coronacrisis.