Twee mannen met openstaande celstraffen van straat gehaald

do 25 november 2021 20.20 uur

DRACHTEN - Twee mannen met openstaande celstraffen zijn donderdag door de politie van straat gehaald. Omstreeks 10.45 uur werd 37-jarige man uit Tijnje aanhouden. Dat gebeurde op de Riperwei in zijn woonplaats. Hij had voor drie veroordelingen opgeteld nog 113 dagen celstraf openstaan. Hij werd in het arrestantencomplex ingesloten om zijn straf uit te zitten.

Omstreeks 15.45 uur is een 25-jarige man uit Drachten aangehouden in de MediaMarkt op het Raadhuisplein te Drachten. Hij werd gezocht omdat hij vanwege een eerdere veroordeling nog 210 dagen celstraf had openstaan. Ook hij is ingesloten om zijn straf uit te zitten. Bij deze aanhouding wilde een andere 25-jarige Drachtster de aanhouding voorkomen. Ook hij is aangehouden en ingesloten.