OM eist drie jaar cel tegen man (32) voor verkrachting en ontucht

do 25 november 2021 19.30 uur

LEEUWARDEN - Maar liefst drie jaar cel eiste de officier van justitie donderdag in de strafzaak tegen een 32-jarige inwoner van Drachten. Die zou zich de afgelopen jaren tot twee keer toe schuldig hebben gemaakt aan verkrachting. Bij de minderjarige dochter van een vriend zou hij ontuchtige handelingen hebben gepleegd.

In slaap gevallen

Dat ontkende de Drachtster. Hij zou wel met het meisje hebben “gedold” en “gestoeid” en bij het naar bed brengen zou hij haar hebben geknuffeld en een nachtzoen hebben gegeven. Volgens het meisje was er meer gebeurd en had de verdachte ontuchtige handelingen gepleegd, terwijl zij in bed lag en haar vader op de bank in slaap was gevallen.

Met elkaar omgaan “als broer en zus”

Het meisje had nog geprobeerd zijn hand weg te duwen. De Drachtster zou gezegd hebben dat ze niets mocht doorvertellen, “anders geef ik je een klap”. Hij beweerde dat hij en het meisje met elkaar omgingen “als broer en zus”. Volgens hem is het allemaal niet gebeurd.

Geen dwang

Twee andere slachtoffers zouden door de Drachtster zijn verkracht. De man ontkende niet dat hij met een van de slachtoffers had gezoend en dat hij seksuele handelingen had verricht. Volgens hem was er echter geen dwang aan te pas gekomen. Volgens het slachtoffer was het wel degelijk gedwongen. Ze durfde geen kik te geven, bang als ze was dat de verdachte haar iets aan zou doen.

“Hield echt van haar”

Het derde slachtoffer zou hij in de zomer van 2018 tot twee keer toe hebben verkracht. De man zou naar eigen zeggen eenmaal geprobeerd hebben zijn hand bij het slachtoffer in de broek te doen, toen ze bij hem op de bank lag te slapen. Toen ze zijn hand wegsloeg, zou hij gestopt zijn. “Ik hield echt van haar, ik heb een fout gemaakt”, aldus de Drachtster.

Kinderlijker dan werkelijke leeftijd

Door wat er is gebeurd is hij alles kwijtgeraakt. “Ik neem het mezelf kwalijk, ik ben de aanstichter van mijn problemen”, zei hij. Zijn moeder had in een gesprek met de reclassering gezegd dat hij kinderlijker kan overkomen dan zijn werkelijke leeftijd. En hij voelt de grenzen van anderen niet goed aan. Hij heeft ADHD en een autisme spectrum stoornis. Dat onderschreef hij. De reclassering vermoedt dat de man een licht verstandelijke beperking heeft.

Drie jaar cel

De officier van justitie eiste drie jaar cel (36 maanden) plus een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. “Gelet op de ernst van de feiten”, aldus de aanklager. De Drachtster moet wat de officier betreft behandeld worden en na de detentie meewerken aan ambulante woonbegeleiding.

De rechtbank doet op 9 december uitspraak.